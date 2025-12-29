Calciomercato Inter asse caldo con la Juve | è Frattesi la chiave per Muharemovic! Occhio alle insidie dalla Premier League
Sul calciomercato, l’Inter mantiene un atteggiamento attento, con un focus particolare sul trasferimento di Frattesi e sulle trattative con la Juventus. La possibile cessione del centrocampista potrebbe aprire la strada a Muharemovic, mentre i club inglesi rappresentano un elemento da monitorare per eventuali inserimenti. La strategia delle società si definisce in un contesto di equilibri e opportunità, con attenzione alle dinamiche di mercato e alle insidie provenienti dalla Premier League.
Inter News 24 per il centrale. Il calciomercato invernale è alle porte e l’asse Milano-Torino promette di infiammarsi. La priorità in casa Inter è un profondo rinnovamento del pacchetto arretrato: con l’età avanzata dei veterani Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, il presidente Beppe Marotta ha individuato il profilo ideale per il futuro in Tarik Muharemovi?. Il centrale bosniaco classe 2003, attualmente in forza al Sassuolo, ha convinto tutti per fisicità e prospettiva, ma la strada per portarlo in nerazzurro è tutt’altro che in discesa. 🔗 Leggi su Internews24.com
