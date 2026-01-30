La trattativa per il trasferimento di Davide Frattesi dall’Inter si fa sempre più concreta. In questi giorni, il centrocampista classe ’99 potrebbe lasciare Milano e trasferirsi in Serie A per una cifra di circa 25 milioni di euro. La sua uscita rientra tra le operazioni più calde di questo mercato di gennaio, che ha visto il nome di Frattesi tra i più chiacchierati.

Il classe ’99 resta potenzialmente in uscita dall’Inter: le ultime Tre giorni alla fine di un calciomercato di gennaio che, almeno per i primi dieci giorni, ha avuto tra i protagonisti Davide Frattesi. Il perché è semplice da spiegare: il classe ’99 faticava e fatica tuttora a trovare grande spazio nell’ Inter di Chivu. In cima alle sue preferenze c’è, o meglio dire c’era la Juve: Luciano Spalletti è un suo estimatore e lo avrebbe voluto con sè alla Continassa, tuttavia non ci sono mai stati i margini per un accordo tra i due club, al di là dei rumors su fantomatici scambi. Con Cambiaso, per esempio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Frattesi ceduto in Serie A? Destinazione a sorpresa: 25 milioni di euro

Approfondimenti su Frattesi Inter

Il Milan potrebbe perdere Rafael Leao.

JuventusNews24 aggiorna sulle ultime novità riguardanti Weston McKennie, ex centrocampista bianconero.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Frattesi Inter

Argomenti discussi: Serie A, da Lucca e Giovane a Baldanzi: le cifre degli ultimi affari di mercato; Calciomercato Inter, cessione last minute per Frattesi; Il Nottingham chiude un altro colpo in attacco, ma per Frattesi...; Parma, ceduto in prestito fino a giugno Nicolas Trabucchi alla Dolomiti Bellunesi.

Frattesi tra campo e mercato: lo scambio che vuole fare l’InterFrattesi le ultime con lo scambio che l'Inter è pronta a chiudere subito. Ecco tutti i dettagli di Calciomercato.it ... calciomercato.it

Frattesi al capolinea: lo impacchettano a gennaio per lo scambio in Serie AUltimo giorno di Serie A prima dell’ennesima sosta per le nazionali, che però concluderà il girone dell’Italia per le qualificazioni ai Mondiali, ormai segnato con la qualificazione al playoff di ... calciomercato.it

"Kuminga ha chiesto di essere ceduto da Golden State il 15 gennaio, il primo giorno in cui il suo nuovo contratto è diventato negoziabile. Secondo ESPN, oltre ai Kings, anche i Dallas Mavericks hanno mostrato interesse per Kuminga. Se l’infortunio di Butler c - facebook.com facebook