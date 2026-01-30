Franco Battiato Un’altra vita | apre la mostra-evento

Dal 31 gennaio e per quasi tre anni, lo Spazio Extra del MAXXI Museo a Roma dedica una grande mostra a Franco Battiato. L’esposizione ripercorre la sua carriera e la sua influenza, attirando appassionati e curiosi da tutta Italia. Fino al 26 aprile 2026, i visitatori potranno immergersi nella sua musica, nelle sue immagini e nei ricordi di un artista che ha lasciato un segno indelebile.

Dal 31 gennaio e fino al 26 aprile 2026, lo Spazio Extra del MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo ospita Franco Battiato. Un'altra vita, la mostra-evento dedicata a uno dei più grandi protagonisti della cultura italiana contemporanea, a cinque anni dalla sua scomparsa. Coprodotta dal Ministero della Cultura e dal MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, la mostra è curata da Giorgio Calcara con Grazia Cristina Battiato ed è organizzata da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare di Alessandro Nicosia, in collaborazione con la Fondazione Franco Battiato ETS. Attraverso ricordi, materiali inediti e documenti rari, il percorso espositivo restituisce un ritratto intimo e stratificato dell'artista, raccontandone la capacità di continua reinvenzione, la resilienza e l'eredità culturale.

