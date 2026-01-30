Franco Battiato Un’altra vita al MAXXI la mostra-evento

Al MAXXI, lo Spazio Extra si trasforma nella casa di Franco Battiato. La mostra “Un’altra vita” ripercorre la carriera del cantautore, raccogliendo foto, oggetti e materiali che raccontano il suo percorso. L’esposizione rimarrà aperta nei prossimi mesi, offrendo ai fan e ai curiosi un’occasione per scoprire da vicino pezzi della sua vita e della sua musica.

Lo Spazio Extra del MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo ospita Franco Battiato. Un'altra vita, la mostra-evento dedicata al cantautore. Da domani e fino al 26 aprile 2026, lo Spazio Extra del MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo ospita Franco Battiato. Un'altra vita, la mostra-evento dedicata a uno dei più grandi protagonisti della cultura italiana contemporanea, a cinque anni dalla sua scomparsa. Coprodotta dal Ministero della Cultura e dal MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, la mostra è curata da Giorgio Calcara con Grazia Cristina Battiato ed è organizzata da C.

