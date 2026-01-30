‘Franco Battiato Un’altra vita’ al Maxxi la mostra-evento sul musicista

Al Maxxi di Roma apre una grande mostra dedicata a Franco Battiato, il musicista che ha rivoluzionato la scena italiana. La rassegna raccoglie fotografie, oggetti e video che ripercorrono la sua carriera, dai primi passi fino agli ultimi lavori. È un’occasione per scoprire il suo percorso artistico e la sua influenza sulla musica e sulla cultura. La mostra sarà aperta al pubblico per diverse settimane, offrendo un’occasione unica di avvicinarsi a un artista che ha lasciato un segno indelebile.

Franco Battiato, il maestro della musica italiana che ha ridefinito i confini tra pop, sperimentazione e pensiero filosofico, torna al centro dell'attenzione con una mostra-evento dedicata al Maxxi di Roma. L'esposizione, intitolata *Franco Battiato. Un'altra vita*, si apre al pubblico il 25 aprile 2025, in un momento di riflessione collettiva sul valore dell'arte che trascende i generi. Non si tratta di una semplice retrospettiva, ma di un percorso immersivo che ricostruisce la complessa identità del musicista, artista, pensatore e visionario. Il Maxxi, noto per le sue mostre di arte contemporanea, diventa qui un luogo di incontro tra suono, immagine, filosofia e tecnologia, rivelando aspetti meno noti della sua produzione.

