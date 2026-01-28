Chi ha infiammato la rivolta contro l' Ice

La protesta in Minnesota si fa più forte e violenta. Le tensioni esplodono contro l’Ice, e la situazione sembra sfuggire di mano. Le immagini mostrano persone in strada, sassaiole, e un clima di paura che cresce di ora in ora. La polizia cerca di contenere i disordini, ma la rabbia è tanta e difficile da fermare.

Quanto sta avvenendo in questi giorni in Minnesota evidenzia la profonda frammentazione del sistema di sicurezza statunitense, un vero mosaico privo di uniformità al di fuori della dimensione federale. Tale diversificazione risiede in una stratificazione politica e culturale che varia drasticamente tra i diversi Stati. Ne consegue che, riflettendo filosofie talvolta divergenti, le forze di polizia statali non siano addestrate secondo un unico parametro d'ingaggio. Nel Vermont, ad esempio, la polizia opera secondo protocolli addestrativi improntati a una de-escalation operativa che promuove anche tattiche di contenimento verbale, mentre in South Carolina l'addestramento è orientato a un livello di immediata aggressività operativa molto elevato.

