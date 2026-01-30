Frana sulla SP88 | tolleranza zero alle violazioni

Questa mattina le squadre di soccorso continuano a lavorare sulla strada statale 88, dove una frana ha bloccato il passaggio tra Bellizzi Irpino, Aiello del Sabato e Contrada. Le autorità hanno annunciato che non ci saranno più tolleranze per chi viola le norme di sicurezza, e si intensificano i controlli per evitare altre irregolarità. La situazione resta critica, e i lavori per mettere in sicurezza l’area proseguono senza sosta.

Contrada, 30 gennaio 2026 — Proseguono gli interventi per la gestione dell’emergenza frana che interessa la SP88, l’area al confine tra Bellizzi Irpino, Aiello del Sabato e Contrada. Le operazioni sono in corso nella zona interessata dal dissesto, dove restano in vigore le disposizioni adottate dalle autorità competenti. Sul rispetto delle misure stabilite è intervenuto il sindaco di Contrada, Pasquale De Santis, che ha espresso una posizione ferma riguardo alle violazioni delle prescrizioni: «Senza pietà. Chi viola per non conoscenza è un trasgressore, chi lo fa con coscienza è un delinquente, senza se e senza ma!» Le attività di gestione dell’emergenza proseguono dunque in un quadro di controlli e richiami al rispetto rigoroso delle regole fissate per l’area interessata dalla frana.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su SP88 Contrada Frana sulla SP88? Tappiamo e preghiamo: l’unica strategia infrastrutturale La Provincia di Avellino ha deciso di chiudere un tratto della ex Strada Regionale 88 a causa di una frana. Frana sulla SP88: la Prefettura convoca il Comitato Operativo Viabilità La Prefettura di Avellino ha convocato il Comitato Operativo Viabilità per valutare le misure necessarie a fronte della frana sulla SP88, avvenuta nel territorio di Contrada. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su SP88 Contrada Frana sulla SP88, emergenza ancora in corso ma arrivano i primi segnali positiviA una settimana dalla frana che ha reso impraticabile la SP88 nel Comune di Contrada, la situazione resta critica, con forti disagi alla viabilità. I semafori su via Pozzillo stanno però migliorando i ... irpiniaoggi.it #contrada #aggiornamentohttps://www.avellinozon.it/attualita/contrada-frana-sulla-sp88-lavori-senza-sosta-ma-viabilita-al-limite-nelle-emergenze-si-misura-il-valore-di-chi-amministra/ - facebook.com facebook

