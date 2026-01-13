Frana sulla SP88? Tappiamo e preghiamo | l’unica strategia infrastrutturale

La Provincia di Avellino ha deciso di chiudere un tratto della ex Strada Regionale 88 a causa di una frana. Questa misura temporanea mira a garantire la sicurezza degli utenti e a prevenire ulteriori rischi. Restano in corso le valutazioni per interventi di messa in sicurezza e ripristino, mentre si monitora la situazione per eventuali aggiornamenti sulla riapertura.

La Provincia di Avellino ha finalmente disposto la chiusura di un tratto della ex Strada Regionale 88. "Finalmente", perché qui la prevenzione è un lusso, e la realtà conta solo quando urla.L'Ordinanza n. 22026 arriva alle 17 del 12 gennaio, come sempre: non prima, non dopo, ma quando il.

