Frana sulla SP88 | la Prefettura convoca il Comitato Operativo Viabilità

La Prefettura di Avellino ha convocato il Comitato Operativo Viabilità per valutare le misure necessarie a fronte della frana sulla SP88, avvenuta nel territorio di Contrada. L'incontro mira a coordinare gli interventi e garantire la sicurezza della viabilità, monitorando la situazione e pianificando eventuali interventi di ripristino.

La Prefettura di Avellino ha convocato una riunione del Comitato Operativo Viabilità per affrontare le conseguenze della frana che ha colpito la Strada Provinciale 88, nel territorio comunale di Contrada.L'incontro è fissato per lunedì 12 gennaio 2026, alle 12.30.Partecipanti e obiettivi.

SP88, CONTRADA ISOLATA DAL DISSESTO Una voragine impressionante sulla SP88, l'arteria che collega il comune di Contrada al capoluogo Avellino, sta mettendo in ginocchio il territorio. La frana, oltre a compromettere la viabil

