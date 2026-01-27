La frana di Niscemi interessa un’intera collina che si muove verso la piana di Gela. Un sopralluogo con esperti ha evidenziato come il movimento sia più ampio di quanto visibile, coinvolgendo l’intera pendice. La situazione richiede attenzione e monitoraggio continuo per valutare eventuali rischi e interventi necessari per la sicurezza dell’area.

«L'intera collina sta crollando sulla piana di Gela. Abbiamo fatto un primo sopralluogo con la componente scientifica del centro di competenza del Dipartimento della Protezione civile, il professore Nicola Casagli, che ha messo in evidenza non solo quello che è visibile ma che in realtà è l’intera collina che sta scendendo verso la piana di Gela». Lo ha detto il capo del dipartimento della protezione civile nazionale Fabio Ciciliano, che a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, sta partecipando alla riunione col presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina, nel centro operativo comunale (Coc) per fare il punto sulla frana nel comune. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Frana di Niscemi, Ciciliano: "L'intera collina scende verso la piana di Gela"

Approfondimenti su Niscemi Frana

La recente allerta di protezione civile evidenzia il rischio di crolli sulla collina di Niscemi, interessata dal maltempo.

In seguito alle intense piogge, la protezione civile segnala il rischio di crolli sulla collina di Niscemi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: La frana avanza a Niscemi, Ciciliano: 'Chi ha casa lì non rientrerà più'; Maltempo, Ciciliano (protezione civile): a Niscemi l’intera collina sta crollando; Frana a Niscemi, il sindaco: Restate a casa, momento drammatico; Frana a Niscemi, il sindaco agli abitanti: State a casa.

Niscemi, frana attiva verso Gela. Ciciliano: «La situazione è critica». Evacuate 1500 persone, case non recuperabili«La frana è pienamente attiva e la situazione è critica». Lo ha detto il capo del dipartimento della protezione civile nazionale Fabio Ciciliano, ... ilmattino.it

Niscemi, la ricognizione del capo della Protezione Civile Ciciliano sulla frana(LaPresse) Il capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano ha effettuato una ricognizione dall'alto, a bordo di un elicottero, della frana che sta interessando il paese ... ilmattino.it

Tg2. . A #Niscemi la frana continua. Oltre mille sfollati. Ad #Arenzano ancora iterrotta la #viaAurelia. Stato d'emergenza nelle regioni colpite, stanziati i primi 100 milioni. Previsto #maltempo al centro nord. Al #Tg2Rai ore 13,00 #27gennaio - facebook.com facebook

Sindaco di Niscemi, 'la tragedia della frana ci segna ma restiamo calmi'. Conti: 'siamo qui a gestire l'emergenza, il paese è monitorato' #ANSA x.com