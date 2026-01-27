La frana di Niscemi prosegue in modo preoccupante, con l’intera collina che si sta muovendo verso la piana di Gela. La situazione, iniziata domenica 25 gennaio, resta critica e richiede attenzione immediata. Le autorità monitorano costantemente l’evolversi dell’evento per valutare eventuali interventi e garantire la sicurezza dei residenti nelle aree interessate.

Non si ferma la frana iniziata domenica 25 gennaio a Nisceni (Caltanissetta), dove la situazione è estremamente critica: 1.500 persone sono state evacuate dalle loro abitazioni, non solo quelle impraticabili rimaste sull’orlo del precipizio. Fabio Ciciliano, capo della Protezione civile nazionale, dopo un giro in elicottero ha fatto il punto della situazione con le autorità locali: «In realtà è l’ intera collina che sta scendendo verso la piana di Gela ». Intanto i residenti di Niscemi accusano i governi e le amministrazioni locali di non aver fatto nulla, per un problema noto fin dal 1997: il 12 ottobre di quell’anno, infatti, la gente scese in strada gridando al terremoto, quando invece la terra aveva tremato per una frana. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Frana di Niscemi, «l’intera collina sta scendendo verso la piana di Gela»

Approfondimenti su Frana Niscemi

