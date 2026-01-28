Niscemi la denuncia dell' On La Vardera | Italia Paese di eterne emergenze nessuna responsabilità civile; la frana tragedia annunciata - VIDEO
L’On. La Vardera ha portato all’attenzione dei parlamentari l’ultimo aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del 2022, pubblicato dal Giornale d’Italia. Durante un’esposizione all’ARS, ha denunciato come in Italia la gestione delle emergenze sia lasciata spesso senza responsabilità civile, anche quando si tratta di tragedie annunciata come quella di Niscemi. La sua presa di posizione mira a far riflettere sulla mancanza di interventi efficaci e sulla scarsa attenzione alle cause che portano alle frane, con il
Mostrando all'ARS l'Aggiornamento PAI del 2022 pubblicato dal Giornale d'Italia, l'On. La Vardera ha messo i parlamentari davanti alle responsabilità civili ancorché politiche. "Schifani non ha fatto nulla per Niscemi; Musumeci? Diventato ministro della Protezione Civile senza mitigare i rischi di c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondimenti su Niscemi Tragedia
Frana a Niscemi, Protezione civile: "L'intera collina sta scendendo verso la piana di Gela", fino a 900 euro al mese per gli sfollati - VIDEO
La frana a Niscemi sta peggiorando a causa delle forti piogge, con l’intera collina in movimento verso la piana di Gela.
«Qui può crollare tutto»: cosa succede a Niscemi con la frana. «Una catastrofe annunciata»
A Niscemi la paura cresce mentre la terra continua a franare.
Ultime notizie su Niscemi Tragedia
Argomenti discussi: Frana a Niscemi: il Movimento No MUOS denuncia il rischio della militarizzazione e della fragilità del territorio; Niscemi scivola a valle, è un disastro annunciato: il sindaco chiude le scuole, case evacuate; Frana continua a inghiottire Niscemi, mille sfollati. Sindaco: Situazione drammatica - Geagency; Evacuate 500 persone per una frana a Niscemi.
Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le causeLeggi su Sky TG24 l'articolo Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le cause ... tg24.sky.it
Niscemi, la Protezione civile lancia l’allarme dopo la frana: L’intera collina sta crollandoÈ una situazione sempre più grave e pericolosa quella di Niscemi, il Comune della provincia di Caltanissetta alle prese con una enorme faglia ormai lunga quattro chilometri nel suo quadrante occidenta ... unita.it
In paese così #dolomiti #italia #valdefasha #trentino #valdifassa #fassatal #moenalovers #moenalafatadelledolomiti #unescoworldheritage #dolomites #unesco #italy #visitmoena #moena #neve #snow #fata #sanpellegrino #Lusia #marcialonga #puzz - facebook.com facebook
La grande bellezza ecologica del nostro Paese #AlmanaccoCnr L'Italia è uno dei Paesi più ricchi di #biodiversità del Mediterraneo, un capitale naturale unico in Europa. A raccontarci questo ecosistema è Marco Faimali, #Cnr_Ias Leggi almanacco.cnr.it/artic x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.