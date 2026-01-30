Frana di Niscemi Dispenza | Sia un monito

Nuccio Dispenza invita a riflettere sulla frana di Niscemi, che si è verificata di recente nel centro cittadino. Il portavoce dell’Area progressista ricorda come, a sessant’anni di distanza, quell’evento dovrebbe servire da lezione per evitare nuovi disastri. Dispenza sottolinea che il dramma di allora non deve essere dimenticato e che occorre agire con maggiore attenzione sulla sicurezza del territorio.

"A sessant’anni dalla nostra frana, il dramma di Niscemi sia di monito anche per noi". Lo afferma Nuccio Dispenza, portavoce dell’Area progressista, commentando quanto accaduto nelle ultime ore nel centro nisseno. "Alla luce del dramma vissuto da Niscemi – dice Dispenza – Agrigento e gli agrigentini dovrebbero ricordarsi che quest’anno ricorre il sessantesimo anniversario della frana che colpì la parte più occidentale del centro storico, quartieri che ancora oggi portano i segni di quel nostro dramma. A Niscemi come sessant’anni addietro ad Agrigento, la natura ci ha detto a chiare lettere cosa non si deve fare e cosa, invece, è un imperativo: non abusare del territorio e investire nella sua tutela e nella prevenzione".🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

La frana a Niscemi ha coinvolto circa 1.

