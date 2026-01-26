La frana di Niscemi 1500 persone evacuate

La frana a Niscemi ha coinvolto circa 1.500 persone, costringendo all’evacuazione della zona rossa. La protezione civile, sia locale che regionale, è impegnata nelle operazioni di gestione dell’emergenza da oltre 24 ore. Questa situazione evidenzia l’importanza di un intervento rapido e coordinato per tutelare la sicurezza dei cittadini e minimizzare i rischi legati a eventi naturali improvvisi.

AGI - È salito a 1.500 unità il numero degli abitanti di Niscemi coinvolti nella cosiddetta zona rossa della frana che da oltre 24 ore tiene impegnata la protezione civile locale, regionale e nazionale. Lo afferma il ministro alla Protezione civile, Nello Musumeci. Per precauzione, la fascia di rispetto è passata da 100 a 150 metri mentre la linea di frana ha raggiunto i quattro chilometri. "Ho voluto, dalla Unità di crisi di Roma, rivolgere un sincero ringraziamento anche da parte della premier Giorgia Meloni a quanti, dal prefetto agli amministratori comunali, Forze dell'Ordine, Vigili del fuoco, tecnici, volontari si stanno prodigando per mettere in sicurezza i cittadini e ridurne i disagi. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La frana di Niscemi, 1500 persone evacuate Approfondimenti su Niscemi Frana Niscemi, evacuate 500 persone per frana Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha disposto l’evacuazione di circa 500 persone a causa di una frana in atto. Sicilia, frana a Niscemi: evacuate 500 persone Una frana nel torrente Benefizio a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha reso necessaria l’evacuazione precauzionale di circa 500 persone. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Niscemi Frana Argomenti discussi: Frana sulla SP12 per Niscemi, vvf: Situazione in stand by; Evacuazione di circa 500 persone per la frana a Niscemi; Peggiora la frana a Niscemi, in Sicilia. Il sindaco: Situazione drammatica; Frana spacca in due un quartiere a Niscemi in Sicilia, 1.000 persone sfollate e strade principali interrotte. La frana avanza a Niscemi, Ciciliano: 'Chi ha casa lì non rientrerà più'È vasto quattro chilometri il fronte della frana che ha sconvolto la cittadina di Niscemi, 30 mila abitanti a 22 chilometri da Gela (Caltanissetta) e 100 chilometri da Catania. ansa.it Frana impressionante rischia di inghiottire Niscemi: sono oltre 1500 gli sfollati, scuole chiuseUna spaccatura di 4 chilometri lungo la strada provinciale 10 ha lasciato decine di abitazioni in bilico su un baratro di 25 metri ... quotidiano.net La frana a Niscemi continua a far paura, Musumeci: “Salgono a 1.500 gli abitanti coinvolti” La situazione: https://qds.it/frana-niscemi-paura-musumeci-salgono-1-500-abitanti-coinvolti/ facebook Le incredibili immagini della #frana che in queste ore sta colpendo la città di #Niscemi (Caltanissetta), in Sicilia. Il fronte di distacco si estende per 4 km e sta mettendo a rischio interi quartieri della città. La Protezione Civile ha già evacuato più di 1.000 person x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.