I sindacati | La morte di Tommaso sia un monito per garantire l' incolumità dei lavoratori

Leccotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un monito per tutti, affinché finalmente si possa incrementare la sicurezza sul lavoro che continua a mietere vittime, anche in circostanze estreme come quelle verificatesi giovedì a Lanzada, dove in un incidente con l'elicottero ha perso la vita Tommaso Diaz Ledesma, operaio di 29 anni residente. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

