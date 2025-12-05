I sindacati | La morte di Tommaso sia un monito per garantire l' incolumità dei lavoratori

Un monito per tutti, affinché finalmente si possa incrementare la sicurezza sul lavoro che continua a mietere vittime, anche in circostanze estreme come quelle verificatesi giovedì a Lanzada, dove in un incidente con l'elicottero ha perso la vita Tommaso Diaz Ledesma, operaio di 29 anni residente.

