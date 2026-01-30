Frana Arenzano dal 6 febbraio fermate aggiuntive dei treni a Vesima | saranno 10 al giorno

Da lunedì, le ferrovie aumentano le fermate a Vesima. Saranno 10 in più ogni giorno, per aiutare chi si sposta nella zona colpita dalla frana di domenica scorsa che ha bloccato la via Aurelia ad Arenzano. La decisione arriva dopo l'incontro tra la sindaca Salis e i rappresentanti dei territori coinvolti.

Saranno 10 al giorno e serviranno ad agevolare gli abitanti del borgo che devono spostarsi verso ponente e non possono più farlo in auto sull'Aurelia, interrotta dalla frana Trenitalia in queste ore sta rifinendo i dettagli, ma in sintesi si tratta di una misura eccezionale che servirà ai cittadini di Vesima che devono recarsi verso ponente e che in questi giorni non possono più farlo sull'Aurelia. Il provvedimento durerà fino al termine dell'emergenza viabilistica e sarà attivo ogni giorno da lunedì a domenica. “Regione Liguria si è immediatamente attivata per rispondere alle esigenze del territorio di fronte a una situazione emergenziale – spiegano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -.🔗 Leggi su Genovatoday.it

La chiusura della via Aurelia ad Arenzano, dovuta alla frana verificatasi domenica scorsa, si protrarrà almeno fino al 6 febbraio.

Dal 2 al 15 febbraio, alcuni tratti ferroviari tra Bari, Napoli, Caserta, Benevento e Foggia saranno soggetti a lavori di manutenzione, con possibili limitazioni e soppressioni dei treni.

