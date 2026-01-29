Frana a Niscemi spaccata in più punti la strada che porta a Gela | il video dal drone

Questa mattina una frana ha fatto crollare diversi tratti della strada Provinciale 10 tra Niscemi e Gela. La strada risulta spaccata in più punti, rendendo difficile il passaggio. Sul posto sono arrivati i tecnici per valutare i danni e cercare di mettere in sicurezza la zona. Un video ripreso con un drone mostra chiaramente l’entità del dissesto. La strada resta chiusa al traffico in attesa di interventi.

Sono ingenti i danni registrati lungo la Strada provinciale 10 in seguito alla frana che ha colpito il comune di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Il movimento franoso ha, infatti, interessato un lungo tratto stradale che collega il centro abitato alla città di Gela. Il manto stradale ha subito numerosi cedimenti e fratture in più punti, rendendo di fatto inagibile la strada. Le immagini dal drone girate nella mattinata di giovedì 29 gennaio.

A Niscemi, alcune abitazioni si trovano in condizioni precarie a causa di una recente frana che ha interessato l’altopiano su cui sorge il paese.

La procura di Gela ha espresso preoccupazione riguardo possibili problemi di ordine pubblico a Niscemi, a causa di tensioni legate a questioni sociali e abitative.

