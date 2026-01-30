A Crans Montana si tiene un processo che fa discutere molto. Le fotografie contestate al resort sono al centro del dibattito sulle pratiche di accoglienza dei clienti. La vicenda riguarda anche l’incendio al locale notturno Constellation, che ha causato 40 morti e 116 feriti. La comunità attende ora di capire come siano state gestite le emergenze e quali responsabilità ci siano.

A Crans Montana, nel cuore delle Alpi svizzere, si svolge un processo che sta scuotendo l’opinione pubblica: quello relativo all’incendio del locale notturno Constellation, che ha provocato 40 morti e 116 feriti. L’evento, avvenuto in una serata di festa tra le più frequentate dell’anno, è al centro di un dibattito acceso intorno alle pratiche di sicurezza e alla gestione degli spazi ricreativi. La titolare del locale, Jessica Moretti, ha sostenuto in aula che tutte le norme di sicurezza fossero state rispettate, sottolineando che le fontane magiche – dispositivi pirotecnici usati come decorazione – venivano gestiti con rigore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fotografie contestate al resort di Crans Montana: il dibattito sulle pratiche di accoglienza dei clienti

Approfondimenti su Crans Montana Constellation

L’avvocato Sébastien Fanti, che rappresenta le famiglie delle vittime dell’incendio al resort Le Constellation di Crans-Montana, ha espresso preoccupazioni sulla gestione delle indagini e ha chiesto l’arresto del proprietario, Jacques Moretti.

La sicurezza nei locali è un tema di crescente attenzione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

L'inchiesta sulla strage di Crans-Montana. Salgono a quattro gli indagati. Ai coniugi Moretti si aggiungono due addetti alla sicurezza del comune, saranno interrogati la prossima settimana dalla procura elvetica. Oggi ascoltata una testimone. - facebook.com facebook

Crans-Montana. Moretti e la strana riunione dei dipendenti del Constellation x.com