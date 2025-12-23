Il Comune introduce il nuovo portale digitale di Area Blu, disponibile da oggi. L’obiettivo è semplificare la gestione di permessi di sosta e autorizzazioni Ztl, riducendo i tempi di attesa agli sportelli senza compromettere i controlli. Questa iniziativa mira a migliorare l’efficienza dei servizi, offrendo ai cittadini un accesso più rapido e pratico alle pratiche amministrative legate alla mobilità urbana.

Ridurre code e passaggi agli sportelli, senza rinunciare ai controlli. È questo l’obiettivo dichiarato dal Comune con l’attivazione del nuovo portale digitale di Area Blu, operativo da questi giorni per la gestione online dei permessi di sosta e delle autorizzazioni Ztl. Una novità che punta a concentrare sul web buona parte delle pratiche oggi svolte in presenza, lasciando allo sportello soltanto il ritiro finale del titolo cartaceo. Attraverso il portale, previa registrazione e compilazione dell’anagrafica personale, è possibile presentare o rinnovare diverse tipologie di permessi: dai cosiddetti ‘permessi rosa’ per le future mamme ai permessi per veicoli elettrici, dalla sosta per residenti e domiciliati agli abbonamenti per i parcheggi a sbarre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo portale digitale. Area Blu amplia l’offerta

Leggi anche: L’istituto Signorelli amplia l’offerta. Una formazione più internazionale

Leggi anche: A ottobre si amplia l’offerta del punto prelievi di Rigutino

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Area Blu: servizi online attivi per permessi di sosta e ZTL; Nuovo portale digitale. Area Blu amplia l’offerta; Benvenuti nel nuovo sito del; Online la nuova release del portale federhandball.it.

Online il nuovo portale istituzionale comunale con servizi digitali più semplici e accessibili - Attualmente in fase di ottimizzazione, è stato realizzato secondo il modello nazionale dei siti comunali sviluppato da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) e finanziato con fondi del Piano Nazionale d ... ilikepuglia.it

Nasce viedisangiovanni.it: il nuovo portale digitale del Centro Commerciale Naturale - Realizzato dal Ccn con il contributo della Regione Toscana e cofinanziato dal Comune con la preziosa collaborazione di Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato per promuovere commercio, ... lanazione.it

E' online uno spazio digitale dedicato al territorio - it dedicato alla valorizzazione del comune di Vigonza e delle sue eccellenze culturali, naturalistiche, associative e produttive. padovaoggi.it