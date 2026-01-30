Formazione per cittadini | il nuovo percorso sulle energie sostenibili promosso dal Fatto Quotidiano

Il 5 febbraio 2026 parte il nuovo corso di formazione per cittadini promosso dal Fatto Quotidiano. Si tratta del primo percorso a pagamento della Scuola di Cittadinanza, intitolato “Energia in transizione”. L’obiettivo è informare le persone sui temi delle energie sostenibili e coinvolgerle attivamente nel cambiamento. Il corso durerà diverse settimane e prevede incontri e workshop dedicati alle soluzioni green per il futuro. È un’opportunità per chi vuole capire meglio come affrontare la crisi energetica e ridurre il proprio impatto sull’ambiente.

Il 5 febbraio 2026 prende il via il primo corso a pagamento della Scuola di Cittadinanza del intitolato "Energia in transizione. Urgenze e prospettive", con direzione scientifica del professor Nicola Armaroli, ricercatore di alto livello al Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il programma, strutturato in dieci incontri, si propone di fornire strumenti concreti per comprendere le complessità della transizione energetica, un processo che non riguarda solo tecnologie o politiche ambientali, ma la stessa organizzazione sociale, economica e territoriale del Paese. Il corso nasce in un momento critico: la crisi climatica accelera, le promesse delle si scontrano con le limitazioni delle infrastrutture, e il dibattito pubblico è spesso dominato da polarizzazioni estreme.

