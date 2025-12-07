Abbonarsi al Fatto quotidiano è un finanziamento pubblico deciso dai cittadini Facciamolo!

È in corso la campagna per spingere quante più persone possibile ad abbonarsi al Fatto Quotidiano. Il Fatto non riceve fondi pubblici, e ha bisogno di entrate per sopravvivere. Altri giornali o ricevono fondi pubblici o sono proprietà di imprenditori che ne dispongono a sostegno dei loro interessi, il Fatto cammina con le proprie gambe. La carta stampata ha ormai scarso potere di penetrazione nell’opinione pubblica. I giovani si informano sul web, gli anziani in televisione, dove ci sono le rassegne stampa e i giornalisti della carta stampata sono invitati come opinionisti. I giornali, però, sono i protagonisti nelle rassegne televisive delle prime pagine, dove giornali che vendono pochissimo hanno visibilità quasi identica a giornali più affermati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

