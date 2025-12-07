Abbonarsi al Fatto quotidiano è un finanziamento pubblico deciso dai cittadini Facciamolo!

Ilfattoquotidiano.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È in corso la campagna per spingere quante più persone possibile ad abbonarsi al Fatto Quotidiano. Il Fatto non riceve fondi pubblici, e ha bisogno di entrate per sopravvivere. Altri giornali o ricevono fondi pubblici o sono proprietà di imprenditori che ne dispongono a sostegno dei loro interessi, il Fatto cammina con le proprie gambe. La carta stampata ha ormai scarso potere di penetrazione nell’opinione pubblica. I giovani si informano sul web, gli anziani in televisione, dove ci sono le rassegne stampa e i giornalisti della carta stampata sono invitati come opinionisti. I giornali, però, sono i protagonisti nelle rassegne televisive delle prime pagine, dove giornali che vendono pochissimo hanno visibilità quasi identica a giornali più affermati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

abbonarsi al fatto quotidiano 232 un finanziamento pubblico deciso dai cittadini facciamolo

© Ilfattoquotidiano.it - Abbonarsi al Fatto quotidiano è un finanziamento pubblico deciso dai cittadini. Facciamolo!

Scopri altri approfondimenti

abbonarsi fatto quotidiano 232“Non riceviamo soldi pubblici, dovete sostenerci voi”. Travaglio spiega ai lettori perché &#232; il momento di abbonarsi al Fatto Quotidiano a prezzo speciale. Solo fino al 9 ... - Il direttore illustra l'importanza di sostenere un giornale che non riceve finanziamenti pubblici ma conta solo sui suoi lettori ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

abbonarsi fatto quotidiano 232“Mi ha dato la possibilità di continuare a scrivere quando tutte le porte si chiudevano”. L’appello di Alessandro Orsini ad abbonarsi al Fatto Quotidiano (a un prezzo ... - Alessandro Orsini lancia un appello in difesa dell'informazione libera: "Il Fatto mi ha dato voce quando altre porte si chiudevano" ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Abbonarsi Fatto Quotidiano 232