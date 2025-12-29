Marche oltre 17 milioni di fondi Fesr per l’housing

La Regione Marche ha destinato oltre 17 milioni di euro del Fondo FESR 2021-2027 per sostenere progetti di housing sociale. Questa iniziativa mira a promuovere l’inclusione sociale e il diritto alla casa, rafforzando l’impegno regionale in questo settore. La ri-programmazione di metà periodo consente di indirizzare risorse strategiche per migliorare le condizioni abitative e favorire un equilibrio sociale più equo.

La Regione Marche rafforza il proprio impegno per l’inclusione sociale e il diritto alla casa, destinando oltre 17 milioni di euro alla priorità dell’Housing nell’ambito della ri-programmazione di metà periodo del FESR 2021-2027. È una misura concreta per affrontare l’emergenza abitativa e sostenere chi vive in condizioni di difficoltà economica e sociale: giovani coppie, persone sole e nuclei che non riescono ad accedere al mercato immobiliare. Le parole dell’assessore Bugaro. “Abbiamo deciso di destinare oltre 17 milioni di euro alla priorità dell’Housing perché il bisogno di una casa è prioritario – spiega l’assessore alle Politiche comunitarie, Giacomo Bugaro –. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, oltre 17 milioni di fondi Fesr per l’housing Leggi anche: Marche, Fondi Fesr: via libera a 60 milioni Leggi anche: Fondi Fesr Marche: via libera a 60 milioni, imprese, energia e depurazione La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sostegno all’Housing: verranno destinati oltre 17 milioni di fondi FESR; ?Lavoro in affanno, Uil: «Nelle Marche occupazione in calo, cresce l’inattività e l’industria ricorre agli ammortizzatori»; Report 2025, Stazione Appaltante di Ascoli ha gestito oltre 64 milioni di euro di gare; Ricostruzione post sisma 2016, stanziati oltre 12,5 milioni in sei Comuni. Sostegno all’housing: verranno destinati oltre 17 milioni di fondi FESR - La Regione Marche rafforza il proprio impegno per l’inclusione sociale e il diritto alla casa, destinando oltre 17 milioni di euro alla priorità dell’Housing nell’ambito della ri- picusonline.it

Oltre 15 milioni di euro erogati. Così Abruzzo, Marche e Umbria fanno innovazione con le imprese - Così Abruzzo, Marche e Umbria fanno innovazione con le imprese ... politicamentecorretto.com

Avviso Regione Marche per pmi, oltre nove milioni di euro - La Regione Marche mette a disposizione oltre nove milioni di euro per sostenere micro, piccole e medie imprese. ansa.it

Il teatro accessibile anche a non vedenti e non udenti con “Oltre il sipario”, progetto di Regione Marche e Amat, l‘8 e il 9 gennaio presenta al Concordia di San Benedetto del Tronto “L‘analfabeta” https://marcheinfinite.com/2025/12/27/il-teatro-accessibile-anch - facebook.com facebook

#CheAriaFa nelle #Marche. Situazione del #PM10: mercoledì #24dic: oltre i limiti la stazione di #Falconara_Scuola giovedì #25dic: nessuna stazione oltre i limiti Ogni giorno tutti i dati alla pagina: tinyurl.com/4wm6urf6 x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.