Acqua e sicurezza fondi per Ugento Cutrofiano e Gallipoli nel maxi-piano da 180 milioni
Un nuovo maxi-piano da 180 milioni di euro mira a migliorare le infrastrutture idriche in Puglia, con particolare attenzione alle città di Ugento, Cutrofiano e Gallipoli. Gli investimenti, destinati a rafforzare la sicurezza e l’efficienza del servizio, rispondono alle esigenze della provincia di Lecce e contribuiscono a garantire un approvvigionamento più affidabile e sostenibile per la regione.
BARI – Una pioggia di investimenti sta per cadere sulle infrastrutture idriche della Puglia, con un’attenzione anche alle criticità e alle esigenze della provincia di Lecce. Il Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia ha sbloccato un piano complessivo da oltre 180 milioni di euro, destinati a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
