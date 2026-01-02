Acqua e sicurezza fondi per Ugento Cutrofiano e Gallipoli nel maxi-piano da 180 milioni

Un nuovo maxi-piano da 180 milioni di euro mira a migliorare le infrastrutture idriche in Puglia, con particolare attenzione alle città di Ugento, Cutrofiano e Gallipoli. Gli investimenti, destinati a rafforzare la sicurezza e l’efficienza del servizio, rispondono alle esigenze della provincia di Lecce e contribuiscono a garantire un approvvigionamento più affidabile e sostenibile per la regione.

Un altro anno passato insieme. Grazie per aver scelto i nostri prodotti per vivere l’acqua in totale sicurezza. Grazie a tutti i centri cinofili e squadre di salvataggio in acqua per la loro fiducia nel nostro brand. BUON ANNO NUOVO A TUTTI . #cressidoglifejacket - facebook.com facebook

Siccità e sicurezza idrica: l’autostrada dell’acqua per proteggere Roma x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.