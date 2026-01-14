La Regione | Valori medi annuali delle polveri sottili ampiamente entro i limiti di legge

La Regione comunica che i valori medi annuali delle polveri sottili e di altre sostanze inquinanti sono rimasti ampiamente entro i limiti di legge. Si registra un miglioramento particolare per le polveri sottili e il biossido di azoto, a testimonianza di un trend positivo nella qualità dell’aria. Questi dati indicano un progresso nelle politiche ambientali e un’attenzione crescente alla tutela della salute pubblica.

Valori medi entro i limiti di legge per la maggior parte delle principali sostanze responsabili dell'inquinamento atmosferico, con un miglioramento per polveri sottili e biossido di azoto. È quanto emerge dal report 2025 di Arpae sulla qualità dell'aria in Emilia-Romagna.

