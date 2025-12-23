Festività 2025 2026 all' insegna dei beni culturali | gli orari di apertura dei musei salernitani a Natale tutti chiusi

Durante le festività natalizie 2025/2026, i musei di Salerno saranno aperti per consentire ai visitatori di scoprire il patrimonio culturale della città. Si segnala che, a Natale, tutte le strutture rimarranno chiuse. Si consiglia di consultare gli orari aggiornati prima di pianificare la visita, per un’esperienza ricca di conoscenza e cultura nel rispetto delle disposizioni festive.

Tanti i turisti previsti in queste festività natalizie, a Salerno. Gli amanti dei beni culturali, dunque, potranno far visita nei musei cittadini.In particolare, il Museo Diocesano, la Cattedrale e San Giorgio il 24 dicembre restano aperti fino alle 15.30, mentre a Natale saranno chiusi e il 26. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

