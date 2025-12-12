Contributi per il contrasto alla brucellosi pubblicati gli elenchi provvisori dei beneficiari

Sono stati pubblicati gli elenchi provvisori dei beneficiari dei contributi regionali destinati al contrasto della brucellosi nelle aziende zootecniche siciliane. Quasi 1.600 domande presentate dalle aziende sono risultate ammissibili, segnando un importante passo nel sostegno alle iniziative di ripopolazione e controllo della malattia nel settore.

Sono quasi 1600 le domande, presentate dalle aziende zootecniche siciliane, che sono state giudicate ammissibili per ottenere i contributi della Regione destinati al contrasto della brucellosi e alla ripopolazione degli allevamenti. L’elenco provvisorio è stato approvato, assieme a quello delle. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

