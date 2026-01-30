Follia nel carcere di Frosinone | agente ferito da alcuni detenuti

Questa mattina nel carcere di Frosinone un agente è stato ferito da alcuni detenuti durante una rissa. Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente, ma la tensione tra i detenuti resta alta. La vicenda ha sollevato ancora una volta il problema della sicurezza nelle strutture penitenziarie della zona.

L'allarme della Cisl: «Siamo al collasso». Il poliziotti ha avuto una prognosi di sette giorni È stato un giovedì nero per il sistema penitenziario della provincia di Frosinone. Due distinti episodi di violenza, avvenuti a poche ore di distanza nelle strutture di Frosinone e Cassino, hanno riacceso i riflettori sull'emergenza sicurezza dietro le sbarre. Il bilancio è pesante: un agente della Polizia Penitenziaria ferito e ingenti danni strutturali, il tutto in un contesto di grave sovraffollamento denunciato dai sindacati. L'episodio più grave si è verificato nella serata di ieri, intorno alle 21:30, presso la Casa Circondariale di Frosinone.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Approfondimenti su Frosinone Carcere

Una rissa violenta si è scatenata ieri sera nel carcere di Porto Azzurro, alle 19.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Frosinone Carcere

Argomenti discussi: Fiamme e paura, serata di follia a Sabbione. Il Sappe Umbria: tragedia annunciata in un carcere allo stremo; Terni, detenuto appicca il fuoco e si sfiora la tragedia a Sabbione: 18 intossicati tra agenti e reclusi; 'Lavoreremo da grandi', Albanese tra lo splendore lacustre e la follia della provincia; 18 intossicati.

Notte di follia alla stazione di Avezzano, nordafricano semina il panico sul trenoAvezzano. Notte di follia alla stazione di Avezzano, nordafricano semina il panico sul treno. Nella notte di venerdì, alla ... marsicalive.it

Detenuti in rivolta: caos e violenza nel carcere di CassinoIncendio e lanci di oggetti contro la polizia penitenziaria. Il Sappe denuncia carenza di personale e chiede interventi urgenti per la sicurezza ... ciociariaoggi.it

Calcio News 24. . Follia in Kazakistan durante la sfida tra #KairatAlmaty e #ClubBrugge: tre tifosi belgi finiscono in carcere per l'iconico costume di Borat. Cinque giorni di cella. #calcionews24 - facebook.com facebook