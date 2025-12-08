Agente aggredito con le gambe dei tavoli da 8 detenuti a Siracusa Un altro poliziotto ferito nel carcere di Trapani
Un agente di polizia penitenziaria è stato aggredito da un gruppo di detenuti nel carcere di Siracusa. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I, l’agente ha riportato ferite al volto, danni all’orecchio e al timpano, oltre a vaste ecchimosi su tutto il corpo. A denunciarlo è Salvino Marino, delegato nazionale della Confederazione sindacati penitenziari. L'episodio. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Contenuti che potrebbero interessarti
Uno degli arrestati ha anche aggredito un agente di polizia - facebook.com Vai su Facebook
Agente aggredito con le gambe dei tavoli in carcere da un gruppo di detenuti: «Pestaggio organizzato» - All'interno del carcere di Siracusa, un agente di polizia penitenziaria è stato aggredito con le gambe dei tavoli da un gruppo di detenuti. Come scrive meridionews.it