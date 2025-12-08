Un agente di polizia penitenziaria è stato aggredito da un gruppo di detenuti nel carcere di Siracusa. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I, l’agente ha riportato ferite al volto, danni all’orecchio e al timpano, oltre a vaste ecchimosi su tutto il corpo. A denunciarlo è Salvino Marino, delegato nazionale della Confederazione sindacati penitenziari. L'episodio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Agente aggredito con le gambe dei tavoli da 8 detenuti a Siracusa. Un altro poliziotto ferito nel carcere di Trapani