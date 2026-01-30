A Crans Montana, la discesa di Coppa del Mondo di sci è stata cancellata dopo soli sei partenti. La pista si è rivelata troppo pericolosa, con tre cadute nelle prime sei discese. La situazione ha spinto gli organizzatori a fermare la gara, temendo altri incidenti. La località svizzera resta sotto shock, soprattutto dopo la tragedia di Capodanno. Intanto, Lindsey Vonn si è infortunata a pochi giorni dalle Olimpiadi, complicando ancora di più il quadro per gli atleti in vista delle prossime gare.

Incredibile quanto successo a Crans Montana. Nella località svizzera ancora segnata dalla tragedia di Capodanno, in cui si è disceso comunque di disputare una gara di Coppa del Mondo del sci, la discesa è stata annullata dopo le prime sei partenze perché è troppo pericolosa. Su sei atlete, infatti, tre sono cadute. Tra loro anche la 41enne Lindsey Vonn, che ora rischia un infortunio proprio a una settimana dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina: la discesa libera femminile dei Giochi è in programma l’ 8 febbraio. Oltre a Vonn, anche la norvegese Marte Monsen potrebbe aver compromesso l’Olimpiade. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crans Montana è troppo pericolosa: 3 cadute nelle prime 6 discese, gara annullata. Vonn ko a una settimana dalle Olimpiadi

La discesa di Crans Montana è stata annullata dopo che sei atleti sono caduti in meno di un minuto.

La gara di sci a Crans Montana è stata cancellata all’ultimo minuto.

Argomenti discussi: La Svizzera tra vergogna e paura dopo la strage di Crans-Montana; Crans, l'avvocato delle famiglie delle vittime: Indagini troppo lente. E il paese svizzero vuole tornare alla normalità; Dopo Crans-Montana molti locali rischiano di chiudere; Sci. La Coppa del Mondo a Crans Montana, azzurre con il lutto al braccio.

