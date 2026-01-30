NBA i risultati della notte 30 gennaio | 76ers vincenti cadono Pistons e Thunder

Questa notte in NBA si sono giocate otto partite, tutte molto combattute. I Philadelphia 76ers hanno ottenuto una vittoria importante, mentre i Detroit Pistons e i Oklahoma City Thunder sono caduti. La stagione si avvicina alla pausa All Star e le squadre cercano di mettere in fila i risultati utili.

Si sono disputate otto partite in questa notte NBA, che sta vivendo di una fase ormai avviata al cercare di trovare le situazioni che vedremo prima della pausa All Star Game. E, soprattutto, della fase che precede i grandi cambiamenti della trade deadline (primo nome indiziato: Giannis Antetokounmpo). I Philadelphia 76ers (26-21) battono sul filo di lana i Sacramento Kings (12-37): nel 113-111 vittorioso sono fondamentali i 40 punti di Tyrese Maxey e i 37 di Joel Embiid contro i 27 di Dennis Schroder e i 25 di DeMar DeRozan. I Washington Wizards (12-34) superano i Milwaukee Bucks (18-28), che sono più preoccupati di vicende extra campo per certa misura. 🔗 Leggi su Oasport.it

