Risultati Nbc i Pacers fanno il colpaccio a spese dei Thunder Cadono anche i Pistons

Gli Indiana Pacers hanno ottenuto una vittoria importante contro gli Oklahoma City Thunder, attualmente al vertice della Western Conference, con il risultato di 117-114. La squadra di Indianapolis, dopo tre sconfitte consecutive, ha dimostrato carattere e determinazione, interrompendo la serie negativa e lasciando i Thunder con una sconfitta inattesa. Anche i Detroit Pistons hanno subito una sconfitta in questa notte di NBA.

Oklahoma City (Stati Uniti), 24 gennaio 2026 – Il colpo più inatteso della nottata NBA lo hanno messo a sego gli Indiana Pacers che, dopo tre sconfitte di fila, hanno rialzato la testa sconfiggendo 117-114 nientemeno che gli Oklahoma City Thunder primi ad Ovest in un remake delle ultime finals vinte da Gilgeous-Alexander e compagni. A guidare la franchigia di Indianapolis in questa impresa, ci hanno pensato Andrew Nembhard con 27 punti e 11 rimbalzi e Jarace Walker (autore di 26 punti, suo massimo in carriera, ma soprattutto dei due liberi che hanno chiuso i conti). Ai Thunder, che si presentavano all'appello senza Jalen Williams Isaiah Hartenstein ed Alex Caruso e che hanno provato un'ultima, disperata rimonta rientrando dal -10 a 2'35" dalla fine al -1 a 7.

