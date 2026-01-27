In questa partita di Coppa Italia, Fiorentina e Como affrontano la sfida senza alcuni giocatori chiave: Dodò, Mandragora e Nicolussi Caviglia, quest’ultimo trasferitosi al Parma. La presenza in campo potrebbe essere influenzata da queste assenze, aprendo possibilità diverse per le formazioni titolari. La gara si svolge questa sera al Firenze, offrendo un’occasione per analizzare le alternative disponibili alle rispettive squadre.

FIRENZE – Rolando Mandragora e Dodo non sono inseriti nella lista ufficiale della gara tra Fiorentina e Como, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma stasera al Firenze. Il primo – fa sapere la società – è vittima di una lombalgia, mentre l’esterno destro brasiliano ha rimediato un trauma contusivo alla coscia destra. Assente anche Nicolussi Caviglia, in procinto di trasferirsi al Parma. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina-Como: non convocati Dodò, Mandragora (infortunati) e Nicolussi Caviglia (va al Parma)

Approfondimenti su Fiorentina Como

Il Parma intensifica le trattative per Nicolussi Caviglia, puntando a rafforzare la rosa in vista della salvezza.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Fiorentina Como

Argomenti discussi: Calcio Live News: le ufficiali di Fiorentina-Como, Barella non convocato in Champions; Serie A: le probabili formazioni della 22^ giornata; Como, è tutta Coppa tua: a Firenze da favorito; Fiorentina: in Coppa Italia con il Como ancora fuori Kean e Parisi.

Fiorentina-Como, i convocati di Fabregas: torna Alvaro Morata dopo oltre un meseDi seguito i convocati del Como per la partita di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma domani sera. Spicca il ritorno di Alvaro Morata, assente. tuttomercatoweb.com

Como, i convocati per la sfida alla Fiorentina: dopo più di un mese torna MorataIl Como ha da poco diramato la lista dei giocatori convocati per la partita di domani di Coppa Italia che si disputerà a Firenze contro la Fiorentina alle ore 21.00. Tra le fila degli uomini ... firenzeviola.it

Official line-ups and LIVE updates from #Fiorentina vs. #Como in the #CoppaItalia R16 Fiorentina and Como go head-to-head for the opportunity to play Napoli in the Coppa Italia quarter-finals. #FiorentinaComo #CoppaItalia #Calcio #CoppaItaliaFrecciarossa x.com

Fiorentina e Como si sfidano negli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa! Vi aspettiamo in diretta dalle 21.00 su #Italia1! - facebook.com facebook