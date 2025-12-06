Fiorentina nella partita da dimenticare anche le frizioni tra Kean e Mandragora per battere il rigore

Reggio Emilia, 6 dicembre 2025 – Ci sono anche frizioni interne alla squadra al momento di battere il rigore: nella partita da dimenticare della Fiorentina a Reggio Emilia contro il Sassuolo, c’è stato un momento di tensione al momento in cui l’arbitro ha fischiato il calcio di rigore per i viola. Si incarica Mandragora della battuta, ma Kean non ci sta. Vuole essere lui a tirare il penalty e si mette davanti a Mandragora. C’è un momento di empasse in cui anche l’arbitro è coinvolto. Il direttore di gara chiede a Kean di agevolare la battuta del rigore. Fagioli cerca di calmare gli animi. Alla fine Mandragora batterà il rigore del momentaneo 0-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina, nella partita da dimenticare anche le frizioni tra Kean e Mandragora per battere il rigore

