Fiorello | Gli aiuti stanziati per l’emergenza maltempo nel sud Italia? Mi sembrano un po’ pochi

Durante la sua trasmissione radio, Fiorello ha commentato gli aiuti stanziati per l’emergenza maltempo nel Sud Italia. Il conduttore ha detto che i fondi sembrano insufficienti e ha condiviso sui social l’Iban della raccolta fondi avviata dalla Regione Sicilia.

Secondo il presidente della Regione Renato Schifani la stima dei danni, in costante crescita, sarebbe all’incirca di due miliardi, ma il Consiglio dei Ministri - che ha deliberato anche lo stato d’emergenza - ha stanziato 100 milioni di aiuti complessivi per le tre regioni. Una somma insufficiente secondo Fiorello, che dai microfoni di Rai Radio2 ha fatto sentire la propria voce. «A dire il vero mi sembrano un po’ pochi. Sì per i primi interventi, ma poi non ci accontentiamo. Spero che si facciano delle stime un po' più consone», ha detto martedì 27 gennaio, in apertura della puntata del programma La Pennicanza, che conduce insieme a Fabrizio Biggio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

