Livorno truffe agli anziani | finto carabiniere si fa versare 18mila euro da una donna Due denunciati

I carabinieri della stazione di Donoratico in provincia di Livorno hanno identificato e denunciato in stato di libertà due uomini ritenuti i presunti autori di una truffa ai danni di un'anziana del posto, messa in atto fingendosi militari dell'Arma L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Livorno, truffe agli anziani: finto carabiniere si fa versare 18mila euro da una donna. Due denunciati

