Il sindaco di Filottrano, Luca Paolorossi, si trova a Roma per incontrare il ministro Matteo Salvini. Al centro della discussione ci sono le strade e la sicurezza nella sua città. Paolorossi ha portato sul tavolo le priorità di Filottrano, sperando di ottenere risposte concrete.

Il sindaco Luca Paolorossi a Roma, in queste ore, per incontrare il ministro Matteo Salvini. Al centro del colloquio il futuro di Filottrano ma non solo. "Anche oggi tanti chilometri. Partito presto, rientro tardi, ma con un obiettivo chiaro: portare il nome di Filottrano al Ministero. Ho incontrato il ministro Salvini, come sempre cordiale e concreto. Non solo non ha dimenticato la promessa fatta tre mesi fa ma ha ribadito con forza un impegno ulteriore, dando una spinta reale al nostro territorio e a un’area più ampia che merita attenzione e risposte". Diversi i temi sul tavolo: "In primis lo stato delle strade dell’intera provincia di Ancona, non è possibile attraversare interi territori con arterie in condizioni disastrate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Filottrano, Paolorossi da Salvini: sul tavolo strade e sicurezza

Approfondimenti su Filottrano Paolorossi

Prato, 16 gennaio 2026 – Si è aperto il primo Tavolo sul traffico dell’anno, un incontro di coordinamento dedicato alla pianificazione degli interventi sulle strade cittadine.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Filottrano Paolorossi

Argomenti discussi: Filottrano, Paolorossi da Salvini: sul tavolo strade e sicurezza; L'affaire Vannacci scuote la Lega, Buldorini non esita: Sono al 100% uomo di Matteo Salvini dal 2015; Macerata, Buldorini resta col cerino in mano. Salvini scarica Vannacci e salta la corsa all'autocandidatura.

Filottrano, Paolorossi da Salvini: sul tavolo strade e sicurezzaIl sindaco Luca Paolorossi a Roma, in queste ore, per incontrare il ministro Matteo Salvini. Al centro del colloquio ... ilrestodelcarlino.it

Da novembre Filottrano senza pediatra. A breve un nuovo avviso regionaleDal 3 novembre la pediatra in servizio a Filottrano cesserà l’attività per trasferirsi a Falconara. Appena saputolo, ci siamo subito attivati con l’Ast di Ancona per chiedere un rinvio e cercare un ... ilrestodelcarlino.it

Come si fa a scrivere pubblicamente “spero che ti stuprino”. Nella #GiornataDelRispetto solidarietà a Micaela Vitri, consigliera Dem, a prescindere da ogni colore politico. Bene ha fatto il Sindaco di Filottrano Luca Paolorossi a dirle: “Denunciali”. Anche io ci - facebook.com facebook