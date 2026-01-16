Prato tavolo sul traffico | i prossimi interventi sulle strade cittadine

Prato, 16 gennaio 2026 – Si è aperto il primo Tavolo sul traffico dell’anno, un incontro di coordinamento dedicato alla pianificazione degli interventi sulle strade cittadine. L’obiettivo è condividere le strategie di intervento per migliorare la mobilità e la sicurezza nel rispetto delle esigenze della città. La riunione rappresenta un momento di confronto tra le parti coinvolte per definire le priorità e le modalità di intervento nel territorio pratese.

Prato, 16 gennaio 2026 - Pianificazione e condivisione: con queste due parole chiave si è aperto il primo Tavolo sul traffico del 2026, l'incontro di coordinamento dedicato alla programmazione dei principali interventi sulle strade della città. Il tavolo, convocato regolarmente dal Commissario straordinario, ha visto la partecipazione dei tecnici comunali e dei rappresentanti delle aziende dei sottoservizi. Durante la riunione, che si è svolta in Palazzo comunale, sono stati illustrati gli interventi in programma, che riguarderanno anche il rifacimento delle pavimentazioni stradali e dei marciapiedi.

