Prato tavolo sul traffico | i prossimi interventi sulle strade cittadine

Da lanazione.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prato, 16 gennaio 2026 – Si è aperto il primo Tavolo sul traffico dell’anno, un incontro di coordinamento dedicato alla pianificazione degli interventi sulle strade cittadine. L’obiettivo è condividere le strategie di intervento per migliorare la mobilità e la sicurezza nel rispetto delle esigenze della città. La riunione rappresenta un momento di confronto tra le parti coinvolte per definire le priorità e le modalità di intervento nel territorio pratese.

Prato, 16 gennaio 2026 - Pianificazione e condivisione: con queste due parole chiave si è aperto il primo  Tavolo sul traffico del 2026, l’incontro di coordinamento dedicato alla programmazione dei principali interventi sulle strade della città. Il tavolo, convocato regolarmente dal Commissario straordinario, ha visto la partecipazione dei tecnici comunali e dei rappresentanti delle aziende dei sottoservizi. Durante la riunione, che si è svolta in Palazzo comunale, sono stati illustrati gli interventi in programma, che riguarderanno anche il rifacimento delle pavimentazioni stradali e dei marciapiedi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

prato tavolo sul traffico i prossimi interventi sulle strade cittadine

© Lanazione.it - Prato, tavolo sul traffico: i prossimi interventi sulle strade cittadine

Leggi anche: Lavori sulle strade cittadine: ecco le modifiche a sosta e circolazione

Leggi anche: Liguria, autoarticolati investono due pedoni a Savona e Genova, forte emergenza sulle strade cittadine

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.