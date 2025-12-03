È polemica tra Luca Paolorossi e Maurizio Mangialardi sulla Casa di Comunità di Filottrano Il primo | A ' Pomata' Il secondo | Termini folkloristici

FILOTTRANO – È polemica tra il sindaco di Filottrano Luca Paolorossi e il consigliere regionale del Partito Democratico Maurizio Mangialardi, con il primo che, con il suo inconfondibile stile, gli dà del “pomata” e lo accusa di aver raccontato una verità parziale e di comodo, con l’altro che gli. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

