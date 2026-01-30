Figlio stacca macchinari da madre malata la donna è morta in ospedale a Bari

Un episodio drammatico scuote Bari: una donna malata, ricoverata in ospedale, è morta poco dopo che suo figlio ha staccato i macchinari che la tenevano in vita. La donna, anziana e affetta da una grave malattia, era in cura da alcuni giorni quando, lo scorso 15 dicembre, il figlio ha deciso di interrompere le apparecchiature mediche. La vicenda sta facendo discutere, mentre si attendono eventuali sviluppi sulle responsabilità.

Sull'episodio indaga la Procura del capoluogo pugliese. Il 47enne era stato collocato agli arresti domiciliari E' morta l'anziana donna, affetta da una grave malattia, ricoverata in un ospedale di Bari e alla quale suo figlio, lo scorso 15 dicembre, avrebbe staccato i macchinari che la tenevano in vita. L'uomo, un 47enne, si trova da alcuni giorni agli arresti domiciliari. La vicenda è al vaglio della Procura di Bari. Secondo una ricostruzione, a dicembre scorso fu evitato il peggio grazie alla prontezza di un'operatrice sanitaria dell'assistenza domiciliare, che aveva allertato il 118.

