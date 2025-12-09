Sfreccia sul monopattino senza documenti e con la droga in tasca | arrestato

Bolognatoday.it | 9 dic 2025

La polizia locale di Bologna ha arrestato un diciottenne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il ragazzo, inoltre, sfrecciava su un monopattino elettrico modificato, senza documenti e con il permesso di soggiorno scaduto.I fatti risalgono allo scorso sabato, quando la polizia ha. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

