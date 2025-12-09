Sfreccia sul monopattino senza documenti e con la droga in tasca | arrestato
La polizia locale di Bologna ha arrestato un diciottenne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il ragazzo, inoltre, sfrecciava su un monopattino elettrico modificato, senza documenti e con il permesso di soggiorno scaduto.I fatti risalgono allo scorso sabato, quando la polizia ha. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
La domenica da Nautilus non esiste pausa: gli orologi arrivano anche oggi! La Perla sfreccia in monopattino (green life obbligatoria) per portarci i nuovi arrivi… talmente veloce che il Patek ha perso il pigiamino ed è arrivato nudo nella scatola. Quando dici “il t - facebook.com Vai su Facebook
Bovisio, sfreccia davanti a scuola col monopattino truccato: multa da 300 euro - Dopo le segnalazioni di alcuni genitori, gli agenti della polizia locale ieri mattina hanno fermato un diciassettenne residente in città che sfrecciava a tutta ... Da ilgiorno.it
Ternana-Brescia, Fabio Liverani: “Intelligenza, attenzione e determinazione. Pettinari giocatore fuori ...
Adani punta il dito contro la Juventus per la gestione degli allenatori: «O sono tutti scarsi oppure non li ...
"Quinto Potere": l'annuncio di un suicidio in diretta liberoquotidiano.it
Sfreccia sul monopattino senza documenti e con la droga in tasca: arrestato liberoquotidiano.it
Tram e autobus, rischio disagi per lo sciopero generale liberoquotidiano.it
Barbara d’Urso e il progetto saltato su La7 ildifforme.it
Retinite pigmentosa, un farmaco noto alimenta nuove speranze ildifforme.it
Adani punta il dito contro la Juventus per la gestione degli allenatori: «O sono tutti scarsi oppure non li ...
"Quinto Potere": l'annuncio di un suicidio in diretta liberoquotidiano.it
Sfreccia sul monopattino senza documenti e con la droga in tasca: arrestato liberoquotidiano.it
Tram e autobus, rischio disagi per lo sciopero generale liberoquotidiano.it
Barbara d’Urso e il progetto saltato su La7 ildifforme.it
Retinite pigmentosa, un farmaco noto alimenta nuove speranze ildifforme.it