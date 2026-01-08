Folle corsa su un’auto sospetta Scatta l’inseguimento nel bosco Due fermati uno era latitante

Nella notte tra Arcisate e Cantello, un inseguimento tra boschi e strade ha portato all’arresto di due persone, tra cui un latitante. Durante l’operazione, è stata recuperata un’auto rubata e sequestrati contanti sospetti. Un episodio che ha trasformato una serata apparentemente ordinaria in un intervento di polizia, evidenziando l’importanza della vigilantanza e dell’efficacia delle forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza pubblica.

È finita con un arresto, un’ auto rubata recuperata e contanti sospetti sequestrati una notte che poteva sembrare come tante, ma che invece si è trasformata in una vera operazione ad alta tensione tra i boschi di Arcisate e il centro di Cantello. Una pattuglia della Polizia locale, impegnata nei servizi straordinari contro furti e reati predatori tipici del periodo festivo, ha intercettato due uomini irregolari sul territorio, uno dei quali ricercato con un mandato di cattura. Tutto è iniziato poco dopo le 23, quando un’Audi A3 lanciata a forte velocità ha attirato l’attenzione degli agenti in borghese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

