Ladri di auto fuggono dalla polizia | fermati e arrestati dopo una folle corsa in viale Mario Rapisardi

Due giovani di Biancavilla, di 20 e 22 anni, sono stati arrestati a Catania dopo una fuga a bordo di un’auto rubata. La polizia li ha intercettati in viale Mario Rapisardi e, dopo una corsa per le vie della città, li ha fermati. L’intervento ha portato all’arresto per furto e resistenza, confermando l’efficacia delle operazioni di controllo nel territorio.

La polizia ha arrestato, per furto e resistenza, due giovani di 22 e 20 anni di Biancavilla che si sono resi protagonisti di una folle fuga per alcune vie di Catania a bordo di un'auto, rubata poco prima, nella zona di un centro commerciale sulla strada statale 121. I poliziotti sono riusciti a.

La polizia ha sequestrato oltre duemila chili di botti illegali in un veicolo in viale Mario Rapisardi, denunciando il responsabile. L’operazione si inserisce nelle attività di controllo volte a prevenire rischi e garantire la sicurezza pubblica, in particolare durante le festività di fine anno. L’intervento sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il commercio di materiali pericolosi e nel mantenere l’ordine pubblico. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Rubano un’auto e fuggono le vie di Catania, rintracciati grazie al Gps - I due sono stati condotti nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere giudicati per direttissima. grandangoloagrigento.it

