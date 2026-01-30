Ferguson futuro aperto | Hürzeler non chiude al mercato

Il Brighton torna a parlare di Evan Ferguson. L’attaccante irlandese non ha giocato ieri contro il Panathinaikos a causa di un problema alla caviglia, ma il tecnico Fabian Hürzeler non esclude ancora il suo utilizzo nelle prossime partite. La sua situazione resta aperta, e il club non ha deciso ancora se ci saranno mosse di mercato o meno. Ferguson rimane un nome caldo tra i tifosi, ma per ora il suo futuro in squadra è tutto da scrivere.

Torna sotto i riflettori il futuro di Evan Ferguson. L'attaccante, assente ieri in Europa League contro il Panathinaikos per un problema alla caviglia, è stato citato dal tecnico del Brighton & Hove Albion, Fabian Hürzeler, alla vigilia della sfida con l' Everton. " Nel mercato non posso escludere nulla, nel calcio tutto è possibile ", ha spiegato l'allenatore, lasciando aperti gli scenari. Poi la sottolineatura interna: " Abbiamo un buon sostituto in Babis Kostoulas, ha dimostrato di poter essere un buon attaccante. La squadra è piena di opzioni e potenziale".

