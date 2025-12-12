Dubbio Ferguson ritorno al Brighton un’ipotesi? Il tecnico Hurzeler osserva

Il possibile ritorno di Ferguson al Brighton e l'osservazione del tecnico Hurzeler sono al centro delle ultime notizie. Nel frattempo, la Roma ha conquistato una vittoria convincente contro il Celtic, grazie a un primo tempo di altissimo livello che ha permesso ai giallorossi di chiudere la partita con un netto 3-0.

Il 3-0 con cui la Roma si è liberata del Celtic è stato frutto di una prestazione eccellente di squadra, grazie soprattutto ad un primo tempo giocato come probabilmente meglio non si poteva. Un'interpretazione perfetta delle richieste di Gasperini in fase di pressing, per recuperare palla nella metà campo avversaria e mettere nelle migliori condizioni i propri attaccanti. Il tutto ha portato di conseguenza anche alla doppietta di Ferguson, che però, oltre a gonfiare la rete, è stato anche in grado di muoversi bene al servizio dei suoi compagni. Dopo le tante difficoltà avute in questi mesi, l'attaccante irlandese ha messo in mostra il proprio potenziale, che aveva convinto la Roma ad acquistarlo nel corso dell'ultima sessione di mercato.

