Ferguson segna ma il futuro è aperto | spunta la pista Siviglia

Evan Ferguson torna a segnare, contribuendo alla vittoria contro il Lecce e consolidando la sua posizione in campionato. Tuttavia, il suo futuro potrebbe essere influenzato da altri club, come il Siviglia, che si fanno avanti come possibili destinazioni. In un contesto di mercato ancora aperto, il giovane attaccante continua a dimostrare il suo valore, lasciando spazio a molteplici scenari futuri.

Segnale dal campo, ma il futuro resta in bilico. Evan Ferguson torna a segnare e lo fa nel momento più delicato: gol pesante contro il Lecce, terza rete in campionato, quinta stagionale. Un messaggio chiaro, mentre a Trigoria si riflette sul suo destino. L’attaccante irlandese è arrivato in estate in prestito oneroso dal Brighton, ma la sua posizione è tutt’altro che definita. La Roma sta valutando se confermarlo fino a giugno o interrompere l’operazione già a gennaio. Le prossime ore saranno decisive. Dopo il silenzio post-partita, Gian Piero Gasperini è atteso a un confronto diretto con la proprietà Dan Friedkin per fare chiarezza su mercato e prospettive offensive. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

