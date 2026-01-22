Femminicidio Federica Torzullo l' ipotesi | Qualcuno ha aiutato Carlomagno

Claudio Carlomagno, accusato dell'omicidio di Federica Torzullo, ha fornito una confessione che solleva dubbi e domande. Le sue parole suggeriscono possibili complici e aprono un’indagine su eventuali altre persone coinvolte. La vicenda, ancora in fase di approfondimento, evidenzia le criticità di un episodio che ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella comunità. Restano da chiarire i motivi e le dinamiche di quanto accaduto.

La confessione di Claudio Carlomagno, il quarantaquattrenne che ha ucciso Federica Torzullo, lascia diverse zone d'ombra. Anche per questo i carabinieri sono tornati ad ascoltare i genitori della vittima: si cercano riscontri alle dichiarazioni e al comportamento dell'indagato, che ha mostrato diverse incongruenze. E c'è ancora da identificare la persona, che il giorno del delitto si trovava in auto assieme a lui alle 14:17.

