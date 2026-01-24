Femminicidio di Federica Torzullo tre persone sospettate di aver aiutato Claudio Carlomagno l' indiscrezione

Sono emerse indiscrezioni riguardo a tre persone sospettate di aver assistito Claudio Carlomagno nel femminicidio di Federica Torzullo. Le autorità stanno approfondendo il ruolo di ciascun individuo nel procedimento, mentre le indagini proseguono per chiarire gli eventuali collegamenti e responsabilità. La vicenda rimane sotto attenta osservazione, con l’obiettivo di fare luce sui fatti e garantire giustizia.

La caccia al complice (o ai complici) di Claudio Carlomagno continua. Secondo le ultime indiscrezioni dalle indagini sul femminicidio di Federica Torzullo almeno tre persone sarebbero sospettate di aver aiutato il reo confesso. Le indagini dei militari del Nucleo Investigativo di Ostia si muovono tra la sfera famigliare e l’ambiente di lavoro dell’indagato. Tre persone sospettate Le indagini sui dispositivi di Claudio Carlomagno L'audio inquietante inviato a Federica Torzullo prima del femminicidio Tre persone sospettate L’indiscrezione arriva da Repubblica. Come anticipato, i militari del Nucleo Investigativo di Ostia stanno battendo la pista dell’ambiente famigliare e di lavoro di Claudio Agostino Carlomagno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Femminicidio Federica Torzullo, l'ipotesi: "Qualcuno ha aiutato Carlomagno"Claudio Carlomagno, accusato dell'omicidio di Federica Torzullo, ha fornito una confessione che solleva dubbi e domande.

Claudio Carlomagno ha confessato il femminicidio di Federica TorzulloClaudio Agostino Carlomagno ha ammesso di essere responsabile del femminicidio di Federica Torzullo, avvenuto ad Anguillara Sabazia.

