Femminicidio di Federica Torzullo il figlio è tornato a scuola | viaggio nel paese spezzato dal dolore

Questa mattina il figlio di Federica Torzullo e Carlo Carlomagno è tornato in classe. Dopo il tragico femminicidio, il bambino ha ripreso alcuni dei giochi lasciati a casa e ha ricominciato la sua quotidianità, anche se il dolore resta palpabile nel paese che si stringe intorno alla famiglia.

In questi pochi chilometri si delinea il perimetro della violenza. Quella di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio della sua ex moglie Federica Torzullo. E del dolore, quello che ha schiacciato insieme alla vergogna alimentata dall'ondata di odio social e mediatico a cui sono stati sottoposti, i genitori dell'assassino, Maria Messenio, 65 anni, e Pasquale Carlomagno, 69. La casa in cui viveva Federica Torzullo, dove sul cancello salta all'occhio un addobbo natalizio, adesso è nelle mani degli inquirenti. È poco distante da quella dei coniugi Carlomagno. Ci si può arrivare a piedi, camminando qualche minuto.

