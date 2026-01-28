Femminicidio Anguillara | il figlio di Federica Torzullo affidato ai nonni materni

Il tribunale per i minori di Roma ha deciso di affidare il figlio di Federica Torzullo, uccisa a coltellate dal suo compagno Claudio Carlomagno, ai nonni materni. Il sindaco di Anguillara, Angelo Pizzigallo, sarà il tutore del bambino. La decisione arriva dopo l’udienza di oggi, confermando che il piccolo resterà con la famiglia materna per il momento.

Il tribunale dei minori ha nominato il sindaco di Anguillara tutore del minore. Nuovi accertamenti nella villa dove è avvenuto il delitto Il tribunale per i minori di Roma confermerà l'affidamento ai nonni materni e al sindaco di Anguillara Angelo Pizzigallo, in qualità di tutore, del figlio di Federica Torzullo, la donna uccisa a coltellate dal compagno Claudio Carlomagno. Verrà quindi confermata la decisione già applicata il 17 gennaio scorso. Sul fronte delle indagini sono stati eseguiti anche oggi nuovi accertamenti tecnici sull’auto e sulla villetta dove vivevano Federica Torzullo e Claudio Carlomagno ad Anguillara Sabazia.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Federica Torzullo

Il Tribunale dei minori di Roma ha deciso di affidare il bambino di Federica Torzullo ai nonni materni.

Questa mattina si è svolta l’udienza al tribunale per i minorenni di Roma, riguardante l’affidamento del figlio di 10 anni di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Federica Torzullo

Argomenti discussi: Femminicidio Anguillara, genitori di Carlomagno lasciano una lettera per l'altro figlio; Femminicidio Federica Torzullo, morti impiccati i genitori di Carlomagno: i motivi in un biglietto; Femminicidio di Anguillara: trovati morti i genitori del marito reo confesso; Femminicidio di Anguillara, i genitori del killer si uccidono. L’addio ai figli in una lettera.

Femminicidio di Federica Torzullo, ai nonni materni e al sindaco di Anguillara l'affidamento del figlio di 10 anniLe indagini proseguono, accertamenti sulla centralina dell'auto di Carlomagno. Sopralluogo anche nella ditta dell'uomo. Ancora nessuna traccia del coltello Saranno i nonni materni a crescere il ... rtl.it

Femminicidio di Anguillara: il figlio di dieci anni affidato ai nonni materni e al sindacoIl figlio di Federica Torzullo, uccisa dal marito Claudio Carlomagno nella loro villetta di Anguillara Sabazia resterà coi nonni materni con il sindaco di Anguillara Sabazia, Angelo Pizzigallo, come ... tg.la7.it

#Femminicidio di #Anguillara. Il figlio di 10 anni della vittima, Federica Torzullo, e del reo confesso marito, Claudio Carlomagno, sarà affidato ai nonni materni, con il sindaco di Anguillara Sabazia come tutore. Questa la decisione del Tribunale per i Minori di - facebook.com facebook

Femminicidio di Anguillara: il figlio di dieci anni affidato ai nonni materni e al sindaco x.com