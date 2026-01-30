Federica Torzullo torna a parlare dopo settimane di silenzio. Il figlio di 10 anni, che aveva smesso di andare a scuola, è tornato tra i banchi. Nel frattempo, gli investigatori continuano a cercare un possibile complice, anche se dal cellulare di Carlomagno non sono arrivate chiamate che possano aiutare le indagini. Domani si terrà il funerale di Pasquale e Maria Messenio, i genitori di Claudio Carlomagno, che resta in carcere con l’accusa di aver causato la morte di suo padre.

È previsto nel pomeriggio di domani, sabato 31 gennaio, il funerale di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, i genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo in carcere perché reo confesso del femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara, alle porte di Roma. Il figlio della coppia, che ha 10 anni, è stato affidato dal tribunale ai nonni materni, Roberta e Massimo, ed è tornato a scuola: un primo ritorno alla sua nuova quotidianità, dopo aver perso in modo tragico la madre e i nonni paterni, oltre che il papà, ora detenuto. Proprio il bambino, che sa che è stato il padre a togliere la vita alla mamma, ha espresso il desiderio di vedere il genitore, cosa che però non sarà possibile, almeno per ora. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Federica Torzullo, il figlio di 10 anni è tornato a scuola. Dal cellulare di Carlomagno nessuna chiamata: si indaga ancora sul complice

Approfondimenti su Pasquale Carlomagno

Claudio Carlomagno è stato al centro di un episodio che ha suscitato attenzione: dieci giorni di silenzi e discrepanze riguardo alla moglie Federica Torzullo, tra l'ultima cena, la valigia e il figlio di 10 anni affidato ai nonni.

Federica Torzullo è al centro di una delicata vicenda giudiziaria, con Claudio Carlomagno che ha presentato una richiesta riguardo al loro figlio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Pasquale Carlomagno

Argomenti discussi: Anguillara, il figlio di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno affidato ai nonni materni e al sindaco; Femminicidio Federica Torzullo, il figlio affidato ai nonni: Voglio incontrare papà in cella; Femminicidio Federica Torzullo, nuovi sopralluoghi: il figlio affidato ai nonni materni; Federica Torzullo, il figlio affidato ai nonni materni e al sindaco. Si cerca l'arma del delitto.

Federica Torzullo, il figlio ha scoperto del femminicidio. Il sindaco sarà suo tutoreClaudio Carlomagno e la lettera per il figlio. Nel frattempo il sindaco ne è il tutore ad interim in attesa che il bambino possa essere affidato alla sorella della vittima. notizie.it

Il figlio di Federica Torzullo resta coi nonni. L’avvocato: Lettera del padre? Serve filtroUdienza per l'affidamento del figlio di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno a Civitavecchia: il bimbo resta con i nonni materni. Nominato tutore il sindaco di Anguillara. msn.com

Anguillara, il figlio di Federica Torzullo affidato ai nonni materni. Nuove verifiche dei Ris nella villetta https://www.lacapitale.it/articolo/affidamento-minore-anguillara-torzullo - facebook.com facebook

Femminicidio Federica Torzullo, oggi l'udienza per l'affidamento del figlio: ipotesi affidamento ai nonni materni x.com